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السيطرة على حريق هائل في مصنع مناديل ورقية بالمنوفية

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السيطرة على حريق هائل في مصنع مناديل ورقية بالمنوفية السيطرة على حريق هائل في مصنع مناديل ورقية بالمنوفية

مصراوي Masrawy

11:55 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كتب – علي عبد الودود:

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة المنوفية، على حريق نشب في مصنع لـ"المناديل الورقية" بنطاق المنطقة الصناعية في مدينة السادات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع لصناعة المناديل الورقية في المنطقة الصناعية بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بمحافظة المنوفية إلى مكان الحريق، وجرت السيطرة على الحريق، وعملية التبريد، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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