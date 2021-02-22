"حياة كريمة".. إنشاء 11 مدرسة جديدة في قرى برج العرب - صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية، عن إنشاء 11 مدرسة جديدة، بينهم 3 مدارس تجريبية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا، مع الشركات المنفذة وهيئة الأبنية التعليمية ورؤساء الوحدات المحلية للقرى المزمع إنشاء المدارس الجديدة، بحضور أعضاء مجلس النواب.

وقال رئيس مدينة برج العرب إنه تم إجراء أعمال الرفع المساحي ومعاينة المواقع المرشحة، لإنشاء محطات الصرف الصحي والمشروعات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة".

وأشار الجمال إلى استمرار أعمال حصر المنازل والبيوت المتهالكة بقرى ونجوع برج العرب التي تحتاج إلى ترميم أو إنشاء أو تشطيب ضمن مبادرة حياة كريمة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أطلق أعمال تطوير 57 قرية ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري.

ويستفيد من أعمال التطوير التي تستهدف 15 قطاعا خدميا في قري ونجوع برج العرب القديمة بتكلفة 3 مليارات جنيه نحو ١٣٠ ألف مواطن.