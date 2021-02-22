أخبار عاجلة

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المملكة -
بالصور.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تختتم مشاركتها في معرض "آيدكس" 2021 -
مَن هي المحجبة التي ظهرت على منصّة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض؟ -
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بقنا -
ضبط 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة في القليوبية -
إسرائيل تهدد حزب الله: أي فعل يقابله رد يطال كل لبنان -
روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"حياة كريمة".. إنشاء 11 مدرسة جديدة في قرى برج العرب - صور

Print
"حياة كريمة".. إنشاء 11 مدرسة جديدة في قرى برج العرب - صور "حياة كريمة".. إنشاء 11 مدرسة جديدة في قرى برج العرب - صور

مصراوي Masrawy

11:40 ص الإثنين 22 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية، عن إنشاء 11 مدرسة جديدة، بينهم 3 مدارس تجريبية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا، مع الشركات المنفذة وهيئة الأبنية التعليمية ورؤساء الوحدات المحلية للقرى المزمع إنشاء المدارس الجديدة، بحضور أعضاء مجلس النواب.

وقال رئيس مدينة برج العرب إنه تم إجراء أعمال الرفع المساحي ومعاينة المواقع المرشحة، لإنشاء محطات الصرف الصحي والمشروعات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة".

وأشار الجمال إلى استمرار أعمال حصر المنازل والبيوت المتهالكة بقرى ونجوع برج العرب التي تحتاج إلى ترميم أو إنشاء أو تشطيب ضمن مبادرة حياة كريمة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أطلق أعمال تطوير 57 قرية ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري.

ويستفيد من أعمال التطوير التي تستهدف 15 قطاعا خدميا في قري ونجوع برج العرب القديمة بتكلفة 3 مليارات جنيه نحو ١٣٠ ألف مواطن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية