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حبس 4 متهمين باغتصاب فتاة وسط الزراعات في بنها

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حبس 4 متهمين باغتصاب فتاة وسط الزراعات في بنها حبس 4 متهمين باغتصاب فتاة وسط الزراعات في بنها

مصراوي Masrawy

11:37 ص الإثنين 22 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة مركز بنها، اليوم الاثنين، حبس 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة وسط الزراعات بقرية وروة التابعة لمركز بنها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاغتصاب، كما قررت النيابة عرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان حدوث واقعة الاغتصاب من عدمه.

واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب الواقعة إذ أكد أحد الجناة أنه استدرج المجني عليها، بحجة تنظيف شقة والدته وفى سبيل ذلك توجه يستقل سيارة يقودها لإحضار الفتاة، وفى طريق العودة اتصل من خلال هاتفه المحمول بأصدقائه المتهمين الآخرين الذين تقابلوا معه، فى مكان العثور على الفتاة وسط الزراعات بقرية ورورة وتناوبوا على اغتصابها.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بعثورهم على فتاة "21 عاما" في حالة إعياء شديد، وسط الزراعات المتاخمة لقرية وروره دائرة مركز بنها.

انتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، لفحص البلاغ، وتبين أن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل 4 متهمين، استدرجها أحدهم بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها في تنظيف الشقة، وتوجه بسيارة يقودها لإحضار المجني عليها.

وفي الطريق اتصل بـ3 أشخاص آخرين، ثم انحرف بالسيارة والفتاة إلى أحد الزراعات بقرية ورورة، واغتصبوها، وتركوها في حالة إعياء شديد حتى عثر عليها الأهالي، ونقلوها للمستشفى، وألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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