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مقتل ربة منزل في قنا.. والتحريات: المتهم ابنها المضطرب نفسيًا

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مقتل ربة منزل في قنا.. والتحريات: المتهم ابنها المضطرب نفسيًا مقتل ربة منزل في قنا.. والتحريات: المتهم ابنها المضطرب نفسيًا

مصراوي Masrawy

11:35 ص الإثنين 22 فبراير 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

‏لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الإثنين، بعد اعتداء ابنها عليها بالضرب بقرية نجع خضر التابعة للوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع رقية فاو متولي، 75 سنة، مقيمة بقرية نجع خضر بنجع حمادي، نتيجة الضرب المبرح.

وكشفت تحريات المباحث بقيادة اللواء محمد ضبش، أن المتهم في الواقعة ابنها، موظف في السكة الحديد، يعاني من "انفصام في الشخصية ومرض نفسي"، وكان يعتدي عليها بشكل مستمر، وفي المرة الأخيرة، ضربها بعصا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

جرى ضبط المتهم، وتحرير محضر، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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