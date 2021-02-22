تبدأ اليوم.. الإسكندرية تحذر مواطنيها من هطول أمطار

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الإسكندرية – محمد عامر:

حذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تعرض المدينة لموجة من الطقس السيئ، بدءا من ظهر اليوم الاثنين.

وأوضحت المحافظة أنه وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تسود حالة من عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة وأماكن متفرقة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى، للتعامل مع هطول الأمطار المتوقعة وتداعيات الطقس السيئ.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى نشر سيارات شفط وبدالات وفرق طوارئ بكافة الشوارع والميادين، لكسح مياه الأمطار ومنع تراكمها.