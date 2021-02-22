بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الجيزة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات، وإعادة المسروقات.

كانت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام 3 أشخاص (سائق، عاطلين - مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة (العجوزة ، ثالث أكتوبر ، أوسيم) بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي ملك السائق، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 4 جرائم سرقات سيارات حيث أرشد المتهمين عن سيارتين بأماكن إخفائهما وأضافوا بقيامهم بإعادة سيارتين لمالكيهما مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط مبلغ مالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.