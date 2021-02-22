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الداخلية: تحرير 1350 مخالفة تجاوز السرعة و171 السير بدون تراخيص أعلى الطرق

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الداخلية: تحرير 1350 مخالفة تجاوز السرعة و171 السير بدون تراخيص أعلى الطرق الداخلية: تحرير 1350 مخالفة تجاوز السرعة و171 السير بدون تراخيص أعلى الطرق

مصراوي Masrawy

11:48 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4288 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1350 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و171 مخالفة السير بدون تراخيص، و15 دراجة نارية مخالفة، و26 مخالفة موقف عشوائي، و70 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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