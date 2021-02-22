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الداخلية: تغريم 12ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1332 أرجيلة بالمقاهي

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الداخلية: تغريم 12ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1332 أرجيلة بالمقاهي الداخلية: تغريم 12ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1332 أرجيلة بالمقاهي

مصراوي Masrawy

11:44 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 13023 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12910، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 113 لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير 543 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط 197 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1332 شيشة.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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