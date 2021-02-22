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محمود الضبع يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية الصحفيين

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محمود الضبع يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية الصحفيين محمود الضبع يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية الصحفيين

مصراوي Masrawy

11:46 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

تقدم قبل قليل، محمود الضبع، الصحفي باليوم السابع، بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها 5 مارس المقبل.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحاًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

وقالت اللجنة إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

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