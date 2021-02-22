فيش جنائي وتأمين اجتماعي.. ننشر نموذج ورسوم استخراج رخصة بائع في الأسواق بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تنشئ محافظة القاهرة العديد من الأسواق الحديثة في مختلف الأحياء في إطار خطة متكاملة للقضاء على الأسواق العشوائية وإعادة المظهر الحضاري لأحياء العاصمة وشوارعها.

وفي إطار ذلك يتم تنظيم عمل الباعة في الأسواق من خلال الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة بائع في السوق، على أن يتم منح هذا الترخيص لمدة سنة واحدة فقط مع سداد الرسوم المقررة لذلك وقيمة الإيجار.

المستندات المطلوبة

- 2 صورة شخصية للبائع.

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

- صورة الشهادة الصحية مع الاطلاع على الأصل.

- صورة صحيفة الحالة الجنائية.

- ما يفيد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم.

- بحث اجتماعي.

المبالغ المقررة للحصول على الخدمة

- 3 جنيهات ضريبة نوعية و10 قروش رسم تنمية موارد، بالإضافة إلى قيمة الإيجار السنوي للمساحة المخصصة للبائع في السوق.

توقيت الحصول على التصريح يكون خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المحددة.