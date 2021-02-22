متأثراً بفيروس كورونا.. وفاة محمد العقاد عضو مجلس النواب الأسبق

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

توفي، صباح اليوم، محمد العقاد، عضو مجلس النواب السابق، عن دائرة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن تشيع الجنازة ظهر اليوم.

ونعى النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسي- النائب السابق محمد العقاد، وقال، في بيان اليوم، إن النائب محمد العقاد كان دمث الخلق، ويحظى باحترام وتقدير من الجميع لما عرف عنه من تفانٍ في العمل وخدمته لأهالى الدائرة، داعيا المولي (عز وجل) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.