تايلاند تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية مارس المقبل

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بانكوك- (د ب ا):

أعلنت السلطات في تايلاند اليوم الاثنين تمديد العمل بحالة الطوارئ حتى نهاية مارس المقبل، كما أصدرت أوامرها بتخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لبدء التطعيم مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مركز إدارة الوضع الوبائي، برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان اوشا، وافق على التمديد العاشر لحالة الطوارئ لاحتواء تقشي الفيروس.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على تمديد حالة الطوارئ، المفروضة منذ آذار/مارس الماضي، خلال اجتماعه المقرر غدا الثلاثاء.

كما وافقت اللجنة على السماح ببيع المشروبات الكحولية في المطاعم بالمدن، وتشمل بانكوك، حتى الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بعدما تم حظر بيعه بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في منتصف ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن تستقبل تايلاند أول دفعة من لقاح سينوفاك الصيني هذا الأسبوع، مما سوف يسمح للحكومة ببدء تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية الأسبوع المقبل.

وكانت السلطات التايلاندية، قد أعلنت اليوم ، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 25 ألفا و504 حالات منذ بداية ظهور الوباء هناك قبل عام