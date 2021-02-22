الداخلية الكويتية تنفذ تدريبات بالذخيرة الحية لمدة 3 أيام

مصراوي Masrawy
11:23 ص الإثنين 22 فبراير 2021
الكويت- (د ب أ):
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تنفيذ الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية غدا الثلاثاء في جزيرة فيلكا والتي تبعد 20 كيلو متر من سواحل الكويت .
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين ، إن التدريبات ستستمر حتى الخميس المقبل وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.
وحذرت الوزراة رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة ، مؤكدة أن الدوريات البحرية ستمنع كل من يحاول الاقتراب حفاظا على سلامة الجمي