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صور.. محافظ أسيوط يستعرض مبادرة تطوير الريف أمام 50 شابًا

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صور.. محافظ أسيوط يستعرض مبادرة تطوير الريف أمام 50 شابًا صور.. محافظ أسيوط يستعرض مبادرة تطوير الريف أمام 50 شابًا

مصراوي Masrawy

11:24 ص الإثنين 22 فبراير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، 50 شابًا وفتاة من مختلف قرى ومراكز المحافظة بديوان عام المحافظة، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم والرد على استفساراتهم ودراسة التوصيات في كافة القطاعات الخدمية للنهوض بمنظومة العمل .

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد على ارتداء الكمامة للمواطنين والعاملين والمترددين على مختلف القطاعات، فضلاً عن تنفيذ إنشاء وتطوير وتجديد لمستشفيات مركزية من بينهم (أبنوب ، ديروط ، منفلوط ، ساحل سليم)، وتجهيز تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى، بالاضافة إلى إحلال وتجديد كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض محافظ أسيوط، فعاليات ومشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح".

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