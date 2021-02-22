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28 فبراير.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعة المصرية اليابانية

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28 فبراير.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعة المصرية اليابانية 28 فبراير.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعة المصرية اليابانية

مصراوي Masrawy

11:18 ص الإثنين 22 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، اليوم الاثنين، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 28 فبراير الجاري.

وقال ندا، إنه جرى إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية، والصفحات الرسمية للجامعة، وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل اللجان إلى النصف.

ووجه نائب رئيس الجامعة عمداء الكليات بإعطاء أولوية قصوى لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، مشددا على المتابعة الدورية، لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية.

وأكد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة اليابانية، أنه جرى تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا من بينها تخصيص غرفة لكل طالب، ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم، وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة إقامة الطلاب بالمدن.

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