تبدأ السبت.. ننشر قائمة الممنوعات في لجان امتحانات النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي، التي تبدأ السبت المقبل.

وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن القطاع أنهى استعداداته لامتحانات نصف العام الدراسي التي تبدأ الأسبوع المقبل، بجميع المناطق.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات لمصراوي، أن الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد، وجه بضرورة استعداد المناطق للامتحانات، وتوفير كل الإمكانيات والمتطلبات لإنجاح العملية الامتحانية، والتنبيه على كل منطقة بضرورة إنشاء غرفة عمليات، وإرسال تقرير يومي إلى رئيس القطاع لمتابعة المستجدات بصفة مستمرة.

وأشار إلى إصدار تعليمات للمستشارين بالالتزام والانضباط، ومتابعة أعمال الامتحانات بكل دقة وشفافية، والتأكد من وجود خطط لموجهي المناطق للتواجد داخل اللجان، والقيام بشئونهم ومتابعة أعمال اللجان والتصحيح.

ونوه إلى أن رئيس قطاع المعاهد، طالب وكلاء الوزارة ومديري العموم بالنزول والمرور على اللجان بصفة يومية، والحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بالأزهر الشريف.

وينشر مصراوي الممنوعات في امتحانات النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية، وهي كما يلي:

ـ ممنوع دخول الموبايل إلي اللجان سواء للطلاب أو العاملين.

ـ توفير جو مناسب للطلاب مع منع الغش نهائيا.

ــ التنبيه علي الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة قبل دخول المعهد.

الالتزام بارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة المعهد وطوال فترة الامتحان للجميع حفاظا على صحتهم.

ـ على جميع شيوخ المعاهد متابعة نظافة المعاهد من الداخل وتطهير المعاهد يوميا.

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