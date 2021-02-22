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وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة طيبة بالأقصر.. وتشيد بمستوى التجهيزات

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وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة طيبة بالأقصر.. وتشيد بمستوى التجهيزات وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة طيبة بالأقصر.. وتشيد بمستوى التجهيزات

مصراوي Masrawy

10:57 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم الاثنين، وحدة طب أسرة طيبة، في إطار متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها داخل الوحدة بمراجعة ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 2625 ملفًا حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019، كما اطلعت الوزيرة على آلية عمل مدخلي البيانات على المنظومة المميكنة لتسجيل ملفات طب الأسرة بما يضمن دقتها وسهولة الحصول عليها.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم (عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات عيادات ،عيادات أسنان، )، بالإضافة إلى قسم التحاليل ومعمل الطفيليات، ومعمل الأشعة، كما تفقدت صيدلية الوحدة وآلية العمل بها من خلال الربط المميكن بين الصيدلية وجميع أقسام الوحدة مما يساهم في التيسير على المرضى، ومتابعة أرصدة الأدوية بصفة مستمرة.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بمستوى الخدمات والتجهيزات الطبية المقدمة بالوحدة، حيث إن جميع الوحدات والمراكز الطبية التي تعمل بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر من وحدات الجيل الثاني لتقديم الرعاية الصحية، والتي تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، وربطها مركزيًا للاطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى، مشيرة إلى أهمية توفير الخدمات الطبية بمختلف التخصصات بالوحدات ومراكز طب الأسرة والتي تقدم كافة الخدمات الطبية لهم وفقا لأعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بإلحاق مجموعة من الأطقم الطبية بالوحدة ضمن البرامج التدريبية للمدربين التي تقوم الوزارة بتقديمه للأطقم الطبية لإتاحة فرص التعليم الطبي المستمر لمقدمي الخدمة الطبية في ، ونقل خبراتهم إلى زملائهم من الأطقم الطبية، بالإضافة إلى أهمية استفادة الأطقم الطبية من البرامج التدريبية التي يتم إتاحتها "online" عبر المنصة الإلكترونية للوزارة (L.M.S).

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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