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"الوطنية للإعلام" تحصل على حقوق بث قرعة الكونفدرالية على الهواء.. وهذا موعدها

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"الوطنية للإعلام" تحصل على حقوق بث قرعة الكونفدرالية على الهواء.. وهذا موعدها "الوطنية للإعلام" تحصل على حقوق بث قرعة الكونفدرالية على الهواء.. وهذا موعدها

مصراوي Masrawy

10:46 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

حصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على حقوق بث قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فضائيًا، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم بمدينة ٦ أكتوبر.

ووجهت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، إدارة البرامج الرياضية برئاسة محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية، بضرورة نقل هذا الحدث القاري الهام بأفضل صورة ممكنة، فيما قام إبراهيم مبارك مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بالإشراف على بروفة إخراج القرعة أمس، والتي من المقرر أن يتولى أسامة الهواري إخراجها، على أن يكون المخرج وليد فاروق "منتج فني" لها.

وأكدت نائلة فاروق رئيس التليفزيون لمصراوي، أنه في إطار الشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، سيتم نقل القرعة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورتس ٢.

وأضافت نائلة فاروق، أنه سيتم نقل القرعة بأفضل التقنيات الإخراجية وبجودة hd تنفيذًا لتوجيهات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية، إن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس التليفزيون وفر لنا كافة الإمكانيات المتاحة للخروج بالقرعة بأفضل شكل ممكن، وهو ما نسعى إليه دائما في كل المناسبات الدولية الهامة.

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