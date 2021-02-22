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تجديد حبس راعي أغنام متهم بقتل مزارع في الشرقية

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تجديد حبس راعي أغنام متهم بقتل مزارع في الشرقية تجديد حبس راعي أغنام متهم بقتل مزارع في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:49 ص الإثنين 22 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبوحماد الجزئية بالشرقية، اليوم الاثنين، تجديد حبس راعي أغنام لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مزارعًا بطعنة نافذة بسبب مشادة بينهما بعدما ترك المتهم أغنامه تأكل من أرض المجني عليه بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وراعي أغنام، شاب في العشرينيات من عمره؛ بعدما ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجني عليه، وتطور الأمر إلى طعنه المجني عليه طعنة أودت بحياته، فيما جرى ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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