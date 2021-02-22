صور.. إزالة تعديات على حرم السكة الحديد ببرج العرب في الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

شن مركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد، وذلك ضمن توجيهات الحكومة باسترداد أراضي أملاك الدولة.

وقال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، في تصريح له، اليوم الاثنين، إن الحملة أسفرت عن إزالة مبنى من طابق واحد على حرم السكة الحديد في قرية بهيج حتى سطح الأرض.

وأضاف رئيس مدينة برج العرب على استمرار حملات استرداد الأراضي أملاك الدولة، في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط، ومنع التعديات وفرض هيبة الدولة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بالتصدي لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها.

وأوضح المحافظ أن الأحياء مستمرة في إزالة التعديات علي أراضي الدولة، قائلاً: "لن نترك مترًا متعدي عليه، ولن يتم التهاون في استرداد حقوق الدولة دون استثناء".