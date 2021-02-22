أخبار عاجلة

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المملكة -
بالصور.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تختتم مشاركتها في معرض "آيدكس" 2021 -
مَن هي المحجبة التي ظهرت على منصّة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض؟ -
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بقنا -
ضبط 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة في القليوبية -
إسرائيل تهدد حزب الله: أي فعل يقابله رد يطال كل لبنان -
روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. إزالة تعديات على حرم السكة الحديد ببرج العرب في الإسكندرية

Print
صور.. إزالة تعديات على حرم السكة الحديد ببرج العرب في الإسكندرية صور.. إزالة تعديات على حرم السكة الحديد ببرج العرب في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:48 ص الإثنين 22 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

شن مركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد، وذلك ضمن توجيهات باسترداد أراضي أملاك الدولة.

وقال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، في تصريح له، اليوم الاثنين، إن الحملة أسفرت عن إزالة مبنى من طابق واحد على حرم السكة الحديد في قرية بهيج حتى سطح الأرض.

وأضاف رئيس مدينة برج العرب على استمرار حملات استرداد الأراضي أملاك الدولة، في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط، ومنع التعديات وفرض هيبة الدولة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بالتصدي لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها.

وأوضح المحافظ أن الأحياء مستمرة في إزالة التعديات علي أراضي الدولة، قائلاً: "لن نترك مترًا متعدي عليه، ولن يتم التهاون في استرداد حقوق الدولة دون استثناء".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

شبكة عيون الإخبارية