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تعليم أسيوط تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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تعليم أسيوط تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول تعليم أسيوط تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

مصراوي Masrawy

10:36 ص الإثنين 22 فبراير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول ، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 28 من الشهر الجاري في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من المستجد، وحماية للطلاب وللعاملين بالمدارس.

وعقد محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا بحضور وكيل المديرية مجمد إبراهيم دسوقى وضم المديرين والموجهين العموم ومديري الإدارات وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

وشدد وكيل الوزارة، على الانتهاء من جميع الاستعدادات التي توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة سواء داخل اللجان ولجان تقدير الدرجات.

وأكد محمد عبدالمحسن، على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية تشمل تعقيم وتطهير كافة وتطهير المدارس ودواوين الإدارات ولجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، وجيل وكحول للتعقيم، والتأكد على ارتداء الطلاب الماسكات.

وأضاف عبد المحسن، أنه يجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكحول داخل اللجان ومتابعة أعمال التعقيم و التطهير، وتقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجان، ومراعاة المسافات وتواجد الأطقم الطبية داخل المدارس

وطالب وكيل الوزارة بأن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب مشددا على ضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأى شخص دخول المدرسة أثناء فترة الإمتحانات لغير المختصين.

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