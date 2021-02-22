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بالأسماء.. 6 مصابين في حادث تصادم سيارتين جنوبي بورسعيد

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بالأسماء.. 6 مصابين في حادث تصادم سيارتين جنوبي بورسعيد بالأسماء.. 6 مصابين في حادث تصادم سيارتين جنوبي بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:30 ص الإثنين 22 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأثنين، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع آخرى ربع نقل أمام قسم الجنوب بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من: محمد محمود ابو زيد، 34 عاما، وسامح سمير احمد، 50 عاما، وبترك وجيه، 31 عاما، ومحمد عاطف السبكي، 33 عاما، وعبدالله سمير عبدالله، 26 عاما، واحمد محمد عبدالرحيم حسن، 30 عاما، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع آخرى ربع نقل أمام قسم الجنوب.

وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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