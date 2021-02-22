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الملك وولي العهد يهنئان سلطان بروناي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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الملك وولي العهد يهنئان سلطان بروناي بذكرى اليوم الوطني لبلاده الملك وولي العهد يهنئان سلطان بروناي بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار

الملك وولي العهد يهنئان سلطان بروناي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان بروناي دار السلام السلطان حاج حسن البلقيه؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لسلطان بروناي.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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