إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في قطاع غزة

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مصراوي Masrawy

غزة- (د ب أ):

أطلقت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة اليوم الاثنين حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في القطاع الساحلي.

وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة مجدي ضهير، للصحفيين في غزة ، إن الحملة ستبدأ بالطواقم الطبية كمرحلة أولى على أن تنتقل لاحقا لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يأتي ذلك بعد أن وصل 20 ألف لقاح من نوع "سبوتنيك في" الروسي ضد فيروس كورونا يوم أمس إلى قطاع غزة بتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى إدخال اللقاحات عبر معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله نقلت يوم الأربعاء الماضي ألفي جرعة من اللقاح الروسي إلى غزة.

وسجل قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة أكثر من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 543 حالة وفاة.