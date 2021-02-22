أخبار عاجلة

بالصور.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تختتم مشاركتها في معرض "آيدكس" 2021 -
مَن هي المحجبة التي ظهرت على منصّة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض؟ -
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بقنا -
ضبط 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة في القليوبية -
إسرائيل تهدد حزب الله: أي فعل يقابله رد يطال كل لبنان -
روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السلطات التركية تلقي القبض على 14 شخصا بشبهة الانتماء لداعش

Print
السلطات التركية تلقي القبض على 14 شخصا بشبهة الانتماء لداعش السلطات التركية تلقي القبض على 14 شخصا بشبهة الانتماء لداعش

مصراوي Masrawy

10:26 ص الإثنين 22 فبراير 2021

أنقرة- (د ب أ):

أوقفت السلطات التركية اليوم الاثنين 14 أجنبيا في العاصمة أنقرة للاشتباه في انتمائهم لتنظيم "داعش".

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإن فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات توصلت لمعلومات تفيد بتواجد 21 مشتبها بانتمائهم لتنظيم داعش في المدينة.

وتمكنت الفرق عبر عمليات أمنية متزامنة أطلقتها في ساعات الصباح الأولى من القبض على 14 متهما، لهم صلات بمناطق الصراع في بلدان المنطقة.

وما زالت العمليات متواصلة لإلقاء القبض على المشتبه بهم الآخرين.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية