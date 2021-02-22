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تايوان تخفف الحظر على دخول الأجانب بداية من أول مارس

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تايوان تخفف الحظر على دخول الأجانب بداية من أول مارس تايوان تخفف الحظر على دخول الأجانب بداية من أول مارس

مصراوي Masrawy

10:23 ص الإثنين 22 فبراير 2021

تايبيه- (د ب أ):

أعلن المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان اليوم الإثنين، أن الحظر الحالي على دخول الأجانب الذين ليس لديهم تصاريح إقامة سوف يتم تخفيفه اعتبارا من الأول من مارس.

وصرح وزير الصحة تشين شيه-تشونج، وهو أيضا رئيس المركز، للصحفيين بأن قواعد إدارة الحدود المرتبطة بفيروس كورونا، سوف تعود إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحظر التام لدخول المواطنين الأجانب بدون إقامة الذي تم فرضه في الأول من يناير من هذا العام، حيث يعود استثناء الأغراض الدبلوماسية والأغراض التجارية المعتمدة والأسباب الإنسانية.

وبعد أول مارس، سوف يتقدم جميع المسافرين الذين يرغبون في دخول تايوان بشكل مسبق بدليل على نتائج سلبية لفحوص "بي.سي.آر" في غضون ثلاثة أيام قبل رحلتهم، مع ترتيبات مسبقة لقضاء 14 يوما في الحجر الصحي في سكن فردي أو فنادق مخصصة لمكافحة الأوبئة.

وحذر رئيس المركز من أن المسافرين، بمن فيهم المواطنون أو المقيمون، قد يواجهون غرامات تصل إلى 150 ألف دولار تايواني جديد أو 5365 دولارا أمريكيا، إذا قاموا بتزوير تقارير الصحة أو الفحص، أو رفضوا الخضوع لفحوص الكشف عن الإصابة بكورونا أو عرقلوا إجراءات مكافحة الوباء بعد الوصول.

كما أعلن تشن أن تايوان ليس لديها حالات إصابة جديدة بكورونا سواء واردة من الخارج أو محلية اليوم الاثنين.

وسجلت تايوان، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 6ر23 مليون نسمة، إجمالي 942 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 77 حالة عدوى محلية، مع تسع وفيات مرتبطة بالفيروس.

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