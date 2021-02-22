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ضبط 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل في سوهاج

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ضبط 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل في سوهاج ضبط 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:41 ص الإثنين 22 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة بسوهاج، اليوم الاثنين، 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل بمركز سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بورود بلاغ من الأهالي بحفر وتنقيب "جمال. ا" ويقيم دائرة المركز بحثًا عن الآثار بمنزله.

انتقل مأمور وضباط المركز، وتبين عدم تواجد مالك المنزل، وجرى ضبط كل من "ناصر. ع" 38 عامًا عامل، "زغلول. ح" 57 عامًا عامل، "محمد. ع" 32 عامًا عامل، "رجب. ح" 30 عامًا عامل، "علاء. م" 35 عامًا عامل ويقيمون دائرة المركز، "محمد. ا" 35 عامًا عامل، "السيد. ع" 18 عامًا عامل، "أحمد. ج" 53 عامًا عامل ويقيمون دائرة قسم أول سوهاج.

وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر حوالي 3 أمتار وعمق 10 أمتار، وجرى ضبط أدوات الحفر.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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