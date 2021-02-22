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بالصور.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تختتم مشاركتها في معرض "آيدكس" 2021
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الجمعة 26 فبراير 2021 01:00 مساءً
مَن هي المحجبة التي ظهرت على منصّة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض؟
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الجمعة 26 فبراير 2021 01:00 مساءً
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بقنا
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:58 مساءً
ضبط 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة في القليوبية
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:58 مساءً
إسرائيل تهدد حزب الله: أي فعل يقابله رد يطال كل لبنان
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:50 مساءً
روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مسؤول روسي كبير يتحدث لـRT عن أفق التعاون مع الدول الخليجية في مجال التسليح
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 22 فبراير 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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