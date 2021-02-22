أخبار عاجلة

بالصور.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تختتم مشاركتها في معرض "آيدكس" 2021 -
مَن هي المحجبة التي ظهرت على منصّة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض؟ -
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بقنا -
ضبط 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة في القليوبية -
إسرائيل تهدد حزب الله: أي فعل يقابله رد يطال كل لبنان -
روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

إليكم مزايا اختبار فيروس كورونا سريع ورخيص

Print
مواضيع متعلقة
أول ضربة في عهد بايدن.. قصف أمريكي لمواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا

أول ضربة في عهد بايدن.. قصف أمريكي لمواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا

ما الذي قد يتضمنه التقرير المتوقع للاستخبارات الأمريكية في قضية جمال خاشقجي؟

ما الذي قد يتضمنه التقرير المتوقع للاستخبارات الأمريكية في قضية جمال خاشقجي؟

مع تدابير احترازية آمنة وصارمة.. هكذا فتحت أبوظبي أبواب مدارسها مجدداً

مع تدابير احترازية آمنة وصارمة.. هكذا فتحت أبوظبي أبواب مدارسها مجدداً

كيف يمكن أن يغيّر تقرير الاستخبارات الأمريكية حسابات بايدن مع السعودية؟

كيف يمكن أن يغيّر تقرير الاستخبارات الأمريكية حسابات بايدن مع السعودية؟

شبكة عيون الإخبارية