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دل مونتي تعود للمشاركة في معرض جلفود 2021

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دل مونتي تعود للمشاركة في معرض جلفود 2021 دل مونتي تعود للمشاركة في معرض جلفود 2021

تماشياً مع مهمتها المتمثلة في التنبّه لاحتياجات المستهلكين واستباق متطلّباتهم، ستشارك شركة "دل مونتي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النسخة الـ26 لمعرض "جلفود 2021"، وهو أكبر معرض سنوي مخصص للمأكولات والمشروبات والضيافة في العالم، والمقرر عقده خلال الفترة ما بين 20-25 فبراير 2021 في مركز دبي التجاري العالمي لمناقشة التغيرات الجذرية في قطاع المأكولات والمشروبات وصياغة مستقبل قطاع الأغذية وفن الطهي.

وفي إطار تعليقها على هذه المشاركة، قالت السيدة رشا الأعور، مدير التسويق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة: "من خلال التركيز على المستهلكين، ستستفيد شركة ’دل مونتي‘ للمنتجات الطازجة مرة أخرى من المشاركة في هذا الحدث الرائد عالمياً لعرض منتجاتها، خاصةً  ثمار الأناناس ’هاني جلو‘ (HONEYGLOW™) المزروعة بأسلوب مستدام، بالإضافة إلى مجموعتها الواسعة من المنتجات الصحية والمستدامة عالية الجودة، والمشروبات الطازجة وسلطات الفاكهة والخضراوات الطازجة الجاهزة للاستخدام التي من شأنها تعزيز مناعة المستهلكين وصحتهم، خاصة في هذه الأوقات العصيبة".

ومن جانبه، قال السيد محمد عباس، نائب الرئيس الأول لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لشركة "دل مونتي": "لطالما سعت شركة ’دل مونتي‘ للمنتجات الطازجة لتكون سباّقةً في هذه القطاع، إذ عقدت العزم على أن تكون الشركة الرائدة في مجال سلامة الأغذية وجودتها. واستناداً إلى ذلك، نعتمد مقاربةً استباقيةً تجاه التطوير المستمر لضوابط وإجراءات السلامة الغذائية، مع التركيز بشكل خاص على العملاء".

وأضاف السيد عباس قائلاً: "منذ أن غيّرت جائحة وجه عالمنا كما نعرفه، أصبح المستهلكون أكثر وعياً بأهمية أساليب الحياة والأكل الصحيين؛ وفي هذا العالم الذي يتّسم بإيقاعه السريع، يعمد المستهلكون إلى انتقاء خيارات مريحة وطازجة وصحية، من قبيل مجموعة منتجات شركة ’دل مونتي‘ للمنتجات الطازجة. وغدت شركة ’دل مونتي‘ للمنتجات الطازجة بجدارة الخيار المُفضّل للمستهلكين، وذلك بفضل الخطة المُحكمة للمراقبة والوقاية من المخاطر التي صُممت خصيصاً لضمان الجهوزية لسلامة الأغذية. وبصفتنا مؤسسة تستند إلى ثقافة السلامة الغذائية، نؤمن بالتعليم والتطوير المستمر للقوى العاملة لدينا، للحفاظ على التزامنا برسالة ’دل مونتي‘ المتمثلة في ابتكار المنتجات والجودة والنضارة والموثوقية".

وتُجري شركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة عمليات تحليل ومراجعة مستمرة لبرامج المراقبة البيئية لضمان شمولية وفعالية برامج التعقيم؛ وتستفيد الشركة من التكنولوجيا لتتبع جميع العمليات والتحكم بها على امتداد جميع مستويات التشغيل، وذلك من خلال دمج التخطيط النشط في الوقت الفعلي مع إدارة الإجراءات التصحيحية و/أو الوقائية.

وباعتباره الحدث الأول والوحيد في مجال توريد المأكولات والمشروبات الذي يُعقد على أرض الواقع هذا العام، سيلجأ معرض "جلفود 2021" إلى تطبيق معايير "الموقع الآمن" لضمان الالتزام الصارم بجميع تدابير السلامة والنظافة بغرض العودة الآمنة للأحداث المنظمة.

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