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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على 9 مناطق بينها الرياض.. وضباب بالمرتفعات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على 9 مناطق بينها الرياض.. وضباب بالمرتفعات "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على 9 مناطق بينها الرياض.. وضباب بالمرتفعات
رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط وشمال وجنوب المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى منطقة مكة المكرّمة، كذلك على مناطق: الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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