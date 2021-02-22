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نيوزيلندا ترفع ما تبقى من قيود كوفيد-19

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نيوزيلندا ترفع ما تبقى من قيود كوفيد-19 نيوزيلندا ترفع ما تبقى من قيود كوفيد-19

مصراوي Masrawy

06:09 ص الإثنين 22 فبراير 2021

ولنجتون - (د ب أ):
تعتزم نيوزيلندا رفع قيود على أكبر مدينة في البلاد بحلول نهاية اليوم الاثنين.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إنه اعتبارا من منتصف الليل (1100 بتوقيت جرينتش)، سيتم تخفيف القيود المتبقية على أوكلاند، ولن يكون هناك قيود على التجمعات.

وتم اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد في منتصف فبراير، مما أجبر أوكلاند على فرض إغلاق لمدة ثلاثة أيام حيث حدد مسؤولو الصحة مصدر العدوى.

وقالت أردرن إن تغطية الوجه ستكون إلزامية في جميع وسائل النقل العام في جميع أنحاء البلاد.

وقبل الإعلان، كانت تغطية الوجه مطلوبة فقط داخل وسائل النقل العام داخل أوكلاند أو على متن رحلات الطيران الداخلية.

وشهدت البلاد إصابة 2001 شخص بكوفيد-19، مع وجود 54 حالة نشطة وما مجموعه 26 حالة وفاة.

وسجلت البلاد حالة اصابة جديدة واحدة اليوم الاثنين، مرتبطة بحالات أوكلاند التي رصدت الشهر الجاري. وقالت وزارة الصحة إن المريض يخضع للحجر الصحي منذ يوم الجمعة.

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