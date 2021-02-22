أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​"تضم 200 منزل".. "الزراعة": قرية الصيادين ضمن مراحل تطوير بحيرة البردويل

Print
​"تضم 200 منزل".. "الزراعة": قرية الصيادين ضمن مراحل تطوير بحيرة البردويل ​"تضم 200 منزل".. "الزراعة": قرية الصيادين ضمن مراحل تطوير بحيرة البردويل

مصراوي Masrawy

04:00 ص الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئه الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تطوير البحيرات يسير بخطوات ثابتة وعلى كافة البحيرات، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف مضاعفة الإنتاج لـ3 ملايين طن أسماك بحلول 2030.

وقال مصيلحي لـ"مصراوي"، إن من ضمن البحيرات الطبيعية التي يتم تطورها حاليًا بحيرة "البردويل" ذات الطابع الخاص من حيث الموقع وتمتعها بأنواع فريدة من الأسماك، مشيرًا إلى أن أهم محاور تطوير البحيرة إزالة العوائق وتطهير بواغيز 1 و2، والانتهاء من "قرية الصيادين".

من ناحية أخرى، أكد الدكتور صلاح مجاهد، مدير عام هيئة المصائد بهيئة الثروة السمكية، أن الخطة تستهدف شق القنوات الشعاعية في البحيرة، وإنشاء صالة فرز بالمنطقة للتصدير بالخارج، مشيرًا إلى أن مراحل التطوير ستضاعف الإنتاج من 5 آلاف إلى 20 ألف كحد أدنى.

ولفت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن ضمن خطة تطوير البحيرة، تدشين قرية للصيادين، مؤكدًا أن القرية تضم 200 منزل وكل منزل يقع على مساحة 120 مترًا، ومجمع خدمات يضم مسجد ونقطة إسعاف ودار ضيافة ومدرسة تعليم أساسي وساحة رياضية.

وتابع أنه من المقرر إنشاء قريتين، الأولى بالقرب من مرسى أغزيوان ونسبة الإنشاء فيها تتراوح حاليًا من 50-70%.

وأشار إلى أن الخطة تشمل إنشاء قرية أخرى في مرسى التلول بالقرب من ساحل بحيرة البردويل، مضيفًا: أنه حتى الأن لم يبدأ العمل فيها.

الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم إنتاجه يبلغ حوالي 2 مليون طن، منها 1.6 مليون من الاستزراع السمكي، والباقي من المصائد الطبيعية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية