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​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم

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​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم ​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم

مصراوي Masrawy

01:11 ص الإثنين 22 فبراير 2021

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى وزيري التعليم والمالية بــشـأن عدم تجديد التعاقد لـ36 ألف معلم تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت بعد 3 أشهر.

وأضافت في بيان لها، أن الوزارة في تعاقدها معهم نصت على أن لهم حق الأولوية إذ اجتاز الـ36 ألف معلم فترة التعاقد على الوجه الأكمل، سواء على الأخلاق أو المادة العلمية التي قدموها للطلاب، ثم تم فتح المسابقة مرة أخرى لتعيين 120 ألف معلم دون النظر إلى الـ36 ألف السابقين، ولم يتم تحديد مصيرهم حتى الآن.

وأوضحت أنه تم إجبار المعلمين على دفع رسوم مقابل مراجعة الأوراق والاختبارات واشتراك النقابة وشهادة المعلم المصري التي لا تصلح لأي جهة إلا لوزارة التربية والتعليم، كما أعلنت الوزارة توفير 1.6 مليار جنيه مصري من الموارد والأصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة وهي ما يحتاجونه للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، وهو ما لم يحدث حتى الآن ولم يعرف بعد مصير هذه الأموال.​

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