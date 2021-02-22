بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال

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أكد أنه سرطان لأي اقتصاد .. متسائلاً: ماذا لو كان مردود هذه المبالغ على الوطن والمواطن؟

كشف مستشار قانوني عن أن حجم التستر التجاري في ‫السعودية في آخر سنتين يزيد على 500 مليار ريال، متسائلاً: ماذا لو كان مردود هذه المبالغ على الوطن والمواطن؟

وأوضح لـ"الراصد" أن كثيرًا من إعلانات المشاهير مخالفة، وأن التستر التجاري انتقل من البقالات ومحطات البنزين وغيرها إلى العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر محمد الوهيبي من أن التستر التجاري آفة وسرطان لأي اقتصاد في العالم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للتستر الذي من المنتظر أن يُفعَّل من يوم غد تصل فيه العقوبات لـ 5 ملايين غرامة، و5 سنوات سجنًا.