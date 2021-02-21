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شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي

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شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي
بدا متأثراً بشدة خلال تلاوته آيات من سورة المعارج

شاهد.. مقطع تأثر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع بثته قناة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس خلال الساعات الماضية بشكل لافت وهو متأثراً خلال إمامته لصلاة العشاء اليوم الأحد في الحرم المكي.

وعقب تلاوة سورة الفاتحة بدا الشيخ السديس متأثراً بشدة خلال تلاوته آيات من سورة المعارج الآية ( يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ

( 12 ) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ ) ( إِنَّ الْإنسان خُلِقَ هَلُوعاً (19) إذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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