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16403 جولات رقابية لـ"الشؤون البلدية" ترصد 826 مخالفةً

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16403 جولات رقابية لـ"الشؤون البلدية" ترصد 826 مخالفةً 16403 جولات رقابية لـ"الشؤون البلدية" ترصد 826 مخالفةً
إغلاق 288 منشأةً تجارية وغذائية مخالفة لـ"البروتوكولات"

16403 جولات رقابية لـ

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الأمانات والبلديات تواصل حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية الميدانية في المنشآت والمجمعات التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ومنع انتشار المستجد (كوفيد- 19).

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية نفذت (16403) جولات رقابية، نتج عنها رصد (826) مخالفةً، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات أغلقت (288) منشأةً تجارية وغذائية مخالفة لـ"البروتوكولات" الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ولفتت الوزارة إلى أن الأمانات وبلدياتها التابعة بجميع مناطق ومحافظات المملكة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات على مدار الساعة, مكررة تحذيراتها لجميع المنشآت المستهدفة أنه لن يكون هناك تهاون مع المنشآت المخالفة وستُطبق أشد العقوبات بحقها.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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