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فوتشي: استخدام الكمامات ربما يظل ضروريًا حتى 2022

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فوتشي: استخدام الكمامات ربما يظل ضروريًا حتى 2022 فوتشي: استخدام الكمامات ربما يظل ضروريًا حتى 2022

مصراوي Masrawy

11:35 م الأحد 21 فبراير 2021

نيويورك - (د ب أ)

قال أكبر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فوتشي، اليوم الأحد، إنه ربما يتعين على المواطنين الأمريكيين ارتداء الكمامات حتى عام 2022، رغم أنه قال إن الحياة يمكن أن تستأنف بشكل شبه طبيعي بحلول الخريف أو الشتاء.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز" عن فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، قوله اليوم الأحد على "سي إن إن" ردًا على سؤال عما إذا كان استخدام الكمامات سيظل ضروريًا العام المقبل: "من المحتمل أن يكون هذا هو الحال".

وأضاف: "سيكون لدينا درجة كبيرة من الحياة الطبيعية تتجاوز العبء الرهيب الذي مررنا به جميعًا خلال العام الماضي. مع دخول الخريف والشتاء بحلول نهاية العام. سنقترب من ممارسة الحياة الطبيعية."

جاءت هذ التصريحات في الوقت الذي تتراجع فيه إصابات ووفيات (كوفيد-19) في نيويورك وبقية البلاد ككل، على الرغم من استمرار القلق بشأن السلالات المتحورة الجديدة للفيروس.

وقال فاوتشي إن العودة إلى الحياة الطبيعية تعتمد على "مستوى ديناميكيات الفيروس الموجودة في المجتمع. إذا جمعت بين تلقيح معظم الأشخاص في البلاد وخفض مستوى تفشي الفيروس في المجتمع، فأعتقد أنك ستكون قادرًا في الغالب على القول، إنه لا توجد لضرورة لارتداء الكمامات".

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