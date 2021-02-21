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بيل جيتس: حظر وسائل التواصل الاجتماعي ليس حلاً للانقسام الأمريكي

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بيل جيتس: حظر وسائل التواصل الاجتماعي ليس حلاً للانقسام الأمريكي بيل جيتس: حظر وسائل التواصل الاجتماعي ليس حلاً للانقسام الأمريكي

مصراوي Masrawy

11:34 م الأحد 21 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

قال بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة "ميكروسوفت" إن إسكات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الحظر الذي فرضه موقع تويتر مدى الحياة على الرئيس السابق دونالد ، قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن جيتس قوله في برنامج "فوكس نيوز صنداي" إن ترامب قال أشياء كثيرة تشكك في شرعية انتخابات 2020 وهي "مزعجة" لكن فكرة أن ينتهي بك الأمر مع حظر مدى الحياة هذا، هو ما يجب أن نناقشه.

وتابع "لا نريد التقسيم وأن يكون لدينا اجتماعية لحزب وشبكة اجتماعية أخرى.. نريد أن يكون لدينا قاعدة مشتركة حيث نتبادل الأفكار والرؤى".

وعلق "تويتر" بشكل دائم حساب الرئيس ترامب الشهر الماضي، مشيرًا إلى "خطر استمرار التحريض على العنف"، بعد أن اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الماضي، في محاولة لتعطيل مصادقة مجلس الشيوخ على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وعلق " فيسبوك" أيضًا حساب ترامب إلا أنه لم يعلن أن التعليق سيكون دائمًا.

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