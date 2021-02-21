تحقيق حول وجود صلة بين شخصيات يمينية بارزة وهجوم الكونجرس

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مصراوي Masrawy

نيويورك - (د ب ا)

ذكرت تقارير إخبارية أن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقًا، بشأن روابط بين شخصيات شهيرة من اليمين المتطرف من أمثال روجر ستون وألكس جونز ومثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس في واشنطن في السادس من يناير الماضي.

ويسعى محققون إلى تحديد ما إذا كان ستون وجونز وآخرون ألهموا ببساطة غوغائيين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب أو ما إذا كان يمكن من المحتمل تحميلهم مسؤولية التآمر لتنفيذ الاعتداءات.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة، ويقول محققون إنه ليس لديهم أدلة تدعم توجيه اتهامات جنائية ضد هذه الشخصيات اليمينية المتطرفة.

وقال مسؤول للصحيفة لم تحدد هويته إننا "نحقق في صلات محتملة بين المتورطين فعليا في الهجوم على مبنى الكابيتول، وأفراد قد يكون لهم تأثير عليهم".

وقالت الصحيفة إن علي ألكسندر، وهو زعيم بارز في جماعة "أوقفوا السرقة" الموالية لترامب، والتي نظمت التجمع، يتم بحث أمره بعناية.