أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة -
تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات بالطرق السريعة والصحراوية -
زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح ترامب للرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صحيفة أمريكية: هاريس هدف لحملة عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Print
صحيفة أمريكية: هاريس هدف لحملة عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صحيفة أمريكية: هاريس هدف لحملة عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مصراوي Masrawy

11:33 م الأحد 21 فبراير 2021

نيويورك - (د ب أ)

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن هناك حملة من المضايقات تستهدف كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جنسها ولونها.

وقالت الصحيفة إنه بعد وقت قصير من إعلان جو بايدن العام الماضي أنه سيختار امرأة لمنصب نائب الرئيس، بدأت النائبة الأمريكية جاكي سبير في تحذير المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك من أن السياسيات من النساء تتلقى أكثر الهجمات دناءة على الإنترنت.

وقالت الصحيفة إنه تم التحقق الآن من صحة مخاوف سبير من أن أول نائبة للرئيس "ستجذب اعتداءات كبيرة وأكاذيب خبيئة " من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتظهر الأبحاث أن كامالا هاريس قد تكون أكثر السياسيين الأمريكيين استهدافًا على الإنترنت، لكونها امرأة وسمراء في السلطة.

وقالت سيسيل جيرين، الباحثة بمعهد الحوار الاستراتيجي في لندن، وهو مركز أبحاث يسعى إلى مكافحة التطرف والتضليل والاستقطاب: "الإساءة الموجهة إلى النساء شخصية للغاية، وغالبًا ما يتعرضن للهجوم بناء على مظهرهن ولتشويه ذكائهن".

وأضافت: "من المرجح أن ذلك يعني ضمنًا أنه يجب عليهن ترك السياسة وألا ينتمين إلى الفضاء العام".

ولفتت الصحيفة إلى دراسة نُشرت الشهر الماضي لتحليل أكثر من 300 ألف منشور ضد 13 سياسية في أربع دول ناطقة بالإنجليزية في الشهرين اللذين سبقا الانتخابات الأمريكية.

وأفادت الدراسة بأن 78% من تلك المنشورات استهدفت هاريس أكثر من غيرها من النساء البارزات من أصحاب البشرة السمراء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية