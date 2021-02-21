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"أجور الأطباء وصيانة المستشفيات".. ماذا حدث في الاجتماع المغلق لوزيرة الصحة بـ"النواب"؟

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"أجور الأطباء وصيانة المستشفيات".. ماذا حدث في الاجتماع المغلق لوزيرة الصحة بـ"النواب"؟ "أجور الأطباء وصيانة المستشفيات".. ماذا حدث في الاجتماع المغلق لوزيرة الصحة بـ"النواب"؟

مصراوي Masrawy

11:37 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

كشف النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع المغلق بحضور الوزيرة هالة زايد، الذي عقدته اللجنة لمناقشة بيان وزيرة الصحة الذي ألقته أمام الجلسة العامة للبرلمان.

وأكد رضوان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الاجتماع سلّط الضوء على عدد من النقاط التي لم يشملها بيان الوزيرة أمام الجلسة العامة، مؤكدًا أن أغلبية أعضاء اللجنة أعلنوا موافقتهم على بيان "زايد".

وأشار رضوان، إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا للوزيرة أن المستشفيات في تتكلف مليارات الجنيهات، لكنها تعاني من مشكلة غياب صيانة الأجهزة الطبية والمعدات، ما يسبب مشكلة كبيرة خاصة في وقت الأزمات مثل جائحة كورونا.

وأضاف: "النواب طالبوا بضرورة تشجيع صناعة المنتجات الطبية في مصر، خاصة أن قطع الغيار تكون أرخص ووسائل الصيانة أفضل"، لافتًا إلى أنه عندما يتم تنظيم أي مؤتمر عالمي للأجهزة الطبية، يكون التمثيل المصري فيها ضعيفًا.

وتابع: "طالب أعضاء اللجنة بزيادة رواتب الأطقم الطبية، فضلًا عن طرح مشكلة نقص عدد الأطباء في عدد من المستشفيات الحكومية، إلى جانب توقف العمل في بعض المستشفيات التي يتم إحلالها أو تجديدها دون بدائل".

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية، أنه طالب وزيرة الصحة بضرورة العمل على اعتماد الشهادة المرتدة لخريجي كليات الطب في مصر، لتستعيد كليات الطب المصرية مكانتها، خاصة أن الشهادات الحالية غير معترف بها خارجيًا.

وأشار إلى أن الوزارة عقبت على زيادة رواتب الأطقم الطبية بتأكيدها أنه تم زيادة بدل العدوى، كما أكدت أن منظومة التأمين الصحي الجديدة، تضمن زيادة كبيرة في الأجور الأطباء.

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