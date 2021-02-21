وكيل التعليم في السويس يتفقد استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس محمود الفولي عدة مدارس للوقوف على التجهيزات والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وعودة الطلاب لإكمال التعلم في الصفوف الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتابع محمود الفولي، تجهيز مدارس صلاح الدين الابتدائية والحديثة بنات والست آمنة الابتدائية وتل القلزم الابتدائية وتل القلزم الإعدادية اليوم الأحد وذلك بنطاق حي الأربعين وحي فيصل.

وقال وكيل التعليم بالسويس، إنه وجه مديري المدارس بتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول تمهيدًا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل التي تبدأ الأسبوع المُقبل.

وأضاف أنه شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية،

والعمل على توفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لعقد الامتحانات.​