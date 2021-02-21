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سكان " كحلان تثليث": نعاني سوء شبكات الاتصال والإنترنت

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سكان " كحلان تثليث": نعاني سوء شبكات الاتصال والإنترنت سكان " كحلان تثليث": نعاني سوء شبكات الاتصال والإنترنت
طالبوا بحلول عاجلة وسريعة لإنهاء معاناة الطلاب والطالبات

سكان

اشتكى عددٌ من هجرة كحلان التابعة بمحافظة تثليث، من انقطاعات متكررة لشبكات الاتصالات، وكذلك ضعف الإنترنت بشكل دائم في أرجاء الهجرة، ما تسبب في معاناة للطلاب والطالبات لمتابعة دروسهم.

وأكد الأهالي في شكواهم عبر المواطن سالم القحطاني أنهم يعانون بسبب تدنٍ في الشبكة وضعف الإنترنت على مستوى الهجرة، ما تسبب إلى معاناة لأبنائهم لمتابعة دروسهم عبر منصة مدرسي، لافتًا إلى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى في وقت سابق ولم يتم التجاوب معهم.

وأشار إلى أن المعاناة تزداد عند استخدام الإنترنت مع المدارس، مطالبًا بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة الشبكة، لإنهاء معاناتهم ومعاناة الطلاب والطالبات مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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