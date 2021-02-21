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13452 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إيطاليا.. و884 حالة باليونان

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13452 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إيطاليا.. و884 حالة باليونان 13452 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إيطاليا.. و884 حالة باليونان
في هولندا 4720 مصابًا.. و17 فارقوا الحياة من جراء الفيروس

13452 إصابة جديدة بـ

سجَّلت إيطاليا 13452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و232 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2.809.246 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 95.718 وفاة.

كما سجَّلت اليونان 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 179802 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6297 وفاة.

وسجَّلت هولندا 4720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المعهد الصحي الهولندي في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 1.056.914 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 15.221 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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