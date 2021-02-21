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"أشد من الأسبوع الماضي".. "الأرصاد" تكشف المناطق الأكثر تأثرًا بالموجة الجديدة ()

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"أشد من الأسبوع الماضي".. "الأرصاد" تكشف المناطق الأكثر تأثرًا بالموجة الجديدة (فيديو) "أشد من الأسبوع الماضي".. "الأرصاد" تكشف المناطق الأكثر تأثرًا بالموجة الجديدة ()

مصراوي Masrawy

11:00 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب– أسامة علي:
تصوير- نادر نبيل:

أكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم استقرار الطقس التي تتعرض لها البلاد، ستصل إلى ذروتها بعد غدٍ الثلاثاء، مضيفة أنه من المتوقع سقوط أمطار أكثر شدة مما شهدناه الأسبوع الماضي، على مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت شاكر في بث مباشر لـ"مصراوي"، إن حالة عدم الاستقرار ستطال أجزاء كبيرة من البلاد، لتشهد سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية ومصحوبة بهواء بارد على معظم المناطق، مضيفة أن أكثر المناطق عرضة للأمطار، هي: (السواحل الشمالية للبلاد، ومناطق من محافظات الوجه البحري، كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية)، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتشهد أجزاء من شملا ووسط سيناء، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد، ما يؤدي إلى تشكل السيول على تلك المناطق.

ولفتت "شاكر" إلى وجود نشاط للرياح على معظم الأنحاء، بسرعات أقل من الموجة السابقة، وبسرعات تصل إلى 40/45 كيلو متر في الساعة.

الفيديو..

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مصراوي Masrawy

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