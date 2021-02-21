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وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي "ريسايكل" (صور)

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وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي "ريسايكل" (صور) وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي "ريسايكل" (صور)

مصراوي Masrawy

11:00 م الأحد 21 فبراير 2021

(مصراوي):

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي "ريسايكل" في قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، التابع للبيت الفني للمسرح.

وأشادت وزيرة الثقافة بالمستوى الفني للعرض وأبطاله الذين يحظون بمواهب إبداعية واعدة.

وأكدت عبدالدايم حرص الوزارة على اكتشاف ودعم المواهب الفنية من الشباب، في ظل استمرار جهود تطوير حركة المسرح باعتباره أحد أدوات حرية التعبير بالمواجهة المباشرة مع الجمهور.

كما تفقدت وزيرة الثقافة جناح العرض المتحفي بمسرح الطليعة ضمن مشروع الأجنحة المتحفية والذي ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

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