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وكالة الطاقة الذرية: إيران وافقت على استمرار عمليات التفتيش مع إمكانية وصول أقل

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وكالة الطاقة الذرية: إيران وافقت على استمرار عمليات التفتيش مع إمكانية وصول أقل وكالة الطاقة الذرية: إيران وافقت على استمرار عمليات التفتيش مع إمكانية وصول أقل

مصراوي Masrawy

10:43 م الأحد 21 فبراير 2021

فيينا - (د ب أ)

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، اليوم الأحد، إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا إلى اتفاق مؤقت بشأن استمرار عمليات التفتيش النووي، لكن الوصول إلى المنشأت النووية سيتم تقليصه.

وقال للصحفيين بعد عودته من طهران إلى فيينا "حصلنا على نتيجة معقولة".

وأضاف جروسي: "هناك وصول أقل لكن ما زلنا قادرين على الاحتفاظ بالدرجة اللازمة من المراقبة والتحقق في إيران".

كانت طهران قد أعلنت هذا الأسبوع أنها ستحد من دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

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