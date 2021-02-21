9 وفيات و 1638 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (1638) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وتوزّعت الإصابات كما يلي:

- (1149) في محافظة العاصمة عمّان.

- (108) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.

- (86) في محافظة الزرقاء.

- (85) في محافظة البلقاء.

- (65) في محافظة الكرك.

- (33) في محافظة المفرق.

- (32) في محافظة العقبة.

- (30) في محافظة مأدبا.

- (22) في محافظة معان.

- (16) في محافظة جرش.

- (12) في محافظة الطفيلة.

- (0) في محافظة عجلون.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (356,744) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20205) حالات.

- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4512) حالات.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (112) حالة، فيما غادرت (70) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (801) حالة.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (659) بنسبة إشغال (16%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (169) بنسبة إشغال (19%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (67) بنسبة إشغال (7%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1222) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (332,027) حالات.

- تمّ إجراء (16,133) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,315,789) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (10.15%).