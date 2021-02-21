الهلال والنصر يكثفان الاستعداد.. لموقعة الديربي

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بدفع ثنائي من المعيوف والغنام

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم السبت، مراناً اعتيادياً تحضيراً لمواجهة غريمه التقليدي النصر، الثلاثاء المقبل، على ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأت الحصة التدريبية بتطبيق عدد من التدريبات في صالة الإعداد البدني ثم عمد المدير الفني روجيرو ميكالي إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية وفرض المدير الفني روجيرو ميكالي مناورة فنية على جزء من الملعب.

وشارك الحارس عبدالله المعيوف اليوم في الجزء الأول من التدريبات الجماعية للفريق، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي

في الجانب الآخر واصل النصر استعداداته لمباراته القادمة مساء الثلاثاء أمام الهلال.



انطلقت الحصة التدريبية، اليوم الأحد، بتمارين لياقية متنوعة، بدأها المدرب الكرواتي ألين هورفات بالجري حول الملعب، ركز خلالها المدير الفني على الجوانب التكتيكية.

واختتم الفريق تدريباته اليوم بمناورة أجريت على كامل الملعب.